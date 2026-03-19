ヘルメットメーカーのSHOEIは19日、日本を代表するアーティストであるB’zの稲葉浩志がデザイン監修を手がけたコラボレーショングラフィックモデルを発売することを発表した。【写真】かっこいい！稲葉浩志がデザイン監修を手がけたコラボレーショングラフィックモデルコラボレーションのベースとなるヘルメットは、クラシックスタイルと機能性を両立させたネオクラシックフルフェイスヘルメット『Glamster』（グラムスター）