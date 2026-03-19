プレミアリーグのアストン・ヴィラ戦で勝利に貢献したカゼミロに、ファンは賛辞を送った。一方でマンチェスター・ユナイテッドのフロントはすでに放出を決断。エド・ウッドワード氏やリチャード・アーノルド氏時代のような契約延長による「大失策」を繰り返さないための改革とみられる。『THE Sun』が報じた。今季のカゼミロは随所で格の違いを示したが、ニューカッスル戦での強度不足や来季CLの過密日程を考えると不安は残る。後