UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16でリヴァプールはガラタサライと対戦。2ndレグを4-0と制し、合計スコア4-1でベスト8進出を決めた。1stレグでは敗れたリヴァプール。勝ち抜けるために勝利が絶対だったが、大勝の口火を切ったのがMFドミニク・ショボスライだった。25分、低い弾道で後ろへ流すように蹴られたコーナーキックに走り込み、それをゴールへと流し込んで先制点を奪った。前半から攻め立てたものの、まるで競うように