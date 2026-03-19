プレミアリーグを揺るがす「財務不正疑惑」の行方に、新たな局面が訪れた。過去の闇報酬発覚により、チェルシーに対して科された1075万ポンドの罰金処分。この裁定が、現在115件もの規約違反容疑をかけられているマンチェスター・シティにとって、追い風になるのではないかとの見方が強まっている。『The i Paper』が報じている。フットボール金融の専門家ステファン・ボーソン氏は、今回の判決を「チェルシーにとっての輝かしい勝