何もない場所に新幹線駅 なぜ成功？新幹線は速達性を高めるため、急勾配や急カーブを避けた線形を求めることから、在来線との接続駅が、既存の主要駅以外に設けられたケースが珍しくありません。“周囲に何もないところ”に新駅が設定されることもあります。【スゴい大化け…】これが開業当時の「佐久平駅」です！（地図／写真）そうした新幹線駅では、周囲にあらたに市街地が形成されることもありますが、多くの場合、その成