広島で被爆死したアメリカ兵の調査で知られる被爆者の森重昭さんが亡くなりました。人生の半分以上を調査に捧げてきた森さんは、亡くなる前まで、その活動を続けていました。3月14日に亡くなった被爆者の森重昭さん。88歳でした。■森重昭さん「自分の全人生をかけて、この人たちの運命を遺族にだけは知らせたいと」広島で被爆して亡くなった12人のアメリカ兵捕虜。自らも被爆者である森さんは長年の調査で身元を特定し、遺族も知