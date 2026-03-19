20日(金)の明け方から、近畿や東海・北陸、東北を中心に黄砂が飛んでくる見込みです。黄砂の予想ですが、20日の朝から黄砂が飛来する地域が広がりそうで、午前中は近畿や東海・北陸でやってきそうです。昼前からは、東北の日本海側でも黄砂が確認できそうな見込みです。その後は、大陸では黄砂の濃度が高い状態があるものの、3連休最終日の22日(日)まで日本付近へ影響を及ぼすことはなさそうです。屋外では、ところにより黄砂が外