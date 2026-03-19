大食いタレントのギャル曽根（40）が18日、インスタグラムを更新。中学生長男の近影を投稿した。ギャル曽根は「もんじゃ食べに行きました息子がもんじゃ作ってくれました」とコメントし、もんじゃ焼きを作る長男の姿を投稿した。続けて「もうもんじゃも作れるのかと。しみじみしてたら、、、それくらい作れるよ!!と、もうすぐ中2男子いつまでも可愛い息子は絶賛反抗期です」と長男の成長を明かした。この投稿にフォロワーから