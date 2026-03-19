吉本新喜劇の芸人もじゃ吉田(41)が18日、インスタグラムを更新。手術を受けることを報告した。もじゃ吉田は「人生初の手術。と言っても喉のポリープを取るだけです。入院は一泊。ですが全身麻酔をするので、やっぱり少し不安ですよね」と報告し、病院内での自身の姿を投稿した。続けて「今日から1か月くらいお休みです。しっかり今年の中盤から大暴れ出来るように、たっぷり休みます」と意気込んだ。この投稿にフォロワーからは「