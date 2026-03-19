フリーアナウンサーの皆藤愛子（42）が18日、インスタグラムを更新。中京競馬場でイベントを行ったことを報告した。皆藤アナは「中京競馬場で金鯱賞のプレゼンターとトークショーを務めさせていただきました初の中京競馬場、大好きな場所になりました」とつづり、シロワンピース姿を投稿した。この投稿にフォロワーからは「愛子さんの美しさにうっとり」「横顔も美しい！」「チョーベリーキュート」とコメントが寄せられている。