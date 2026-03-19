女優相武紗季（40）が18日、インスタグラムを更新。お笑いコンビたんぽぽの川村エミコ（46）とのツーショットを公開した。相武は「いつも優しいえみこさん今回も喋って笑って美容トークしてあっという間に時間が過ぎた」とコメントし、川村とのショットを公開した。2人は飲食店での仲むつまじい様子を見せている。この投稿にフォロワーからは「混ざりたい…」「いつも楽しそうなお二人！いいなぁ」「二人とも可愛い」とコメント