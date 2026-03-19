STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが18日、インスタグラムを更新。近影を投稿した。竹井アナは「STV札幌テレビアナウンサー竹井愛乃です！今朝のどさんこワイド朝、インスタライブもありがとうございました！」と感謝を伝え、近影を投稿した。マスタードイエローのアウターにミントグリーンのトップスを合わせた、春らしい色づかいを見せている。竹井アナは「衣装も少しずつ春めいてきました」とつづった。この投稿にフォロワーか