１９日未明、兵庫県神戸市を走る新名神高速で、大型トラック３台が関係する事故がありました。積み荷が散乱した影響で、新名神上りは、神戸ジャンクションと川西インターチェンジの間で通行止めになっています。 【写真を見る】「わき見していた」新名神高速で大型トラックの側壁衝突ペットボトルなど散乱で通行止め続く 上空からの映像では、本線上に止まっているトラックの荷台に、段ボールに入った積み荷が