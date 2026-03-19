元C.C.ガールズのタレント青田典子（58）が18日までに、インスタグラムを更新。夫でシンガー・ソングライター玉置浩二（67）、俳優の佐藤浩市（65）とのショットを披露した。青田は「NHK『玉置浩二ショー』」と番組放送を告知し「BS 2026年3月21日(土)21:00〜22:00放送予定ゲスト：ASKA、手嶌葵トークゲスト：佐藤浩市、青田典子」と詳細を記した。また、告知とともに玉置、佐藤とのスリーショットもアップしている。この投稿