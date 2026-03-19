歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が18日までに自身のブログを更新。長女市川ぼたん（14）、長男市川新之助（12）のショットを投稿した。團十郎は「舞台終わり2人は楽屋に、楽しかったらしいです、よかった」とコメントした。続けて「そして身長比べたいと、この間は、勸玄の方が大きかったけど、お！おぉ！抜き返した」と背中合わせに並ぶぼたん、新之助の姿を投稿した。続けて「すご、2人とも伸び盛り」と子どもたちの成長に感心