散髪を手軽に済ませようと「1000円カット」に行った結果、「変な髪型にされた」と後悔した経験がある人は多いかもしれません。プロが施術したにもかかわらず、仕上がりの質に差が出る理由は何なのでしょうか。現役美容師が本音で解説します。（現役美容師・ライター操作イトウ）※本記事は前後編の「前編」です。1000円カットで失敗しないためのオーダー方法をまとめた「後編」は、以下のリンクからお読みください。・1000円カッ