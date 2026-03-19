ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL／アメリカ女子リーグ）のデンバー・サミットは18日、日テレ・東京ヴェルディベレーザからなでしこジャパン（日本女子代表）MF山本柚月が完全移籍加入することを発表した。先月時点で海外移籍を前提とした準備のため、東京NBを離脱することが発表されていた山本だが、新天地はNWSLに決定。デンバー・サミットとは2027シーズン終了までの2年契約を締結し、1年間の延長オプションも