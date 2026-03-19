メットライフ生命保険のロゴ＝東京都中央区広島銀行は19日までに、外資系のメットライフ生命保険からの出向者が顧客88人の保険契約情報の一部を不正に持ち出していたと発表した。メットライフ生命から外部への流出はないという。広銀によると2021年7月と8月の計2回、被保険者の氏名の読みや保険会社名、商品名などの情報を印刷して持ち出された。連絡先や生年月日、口座番号といった個人情報は含まれていないという。メット