米国防総省のロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は18日、国防総省がイラン攻撃の戦費として、連邦議会に要請する2千億ドル（約31兆9600億円）以上の追加予算案をホワイトハウスに提案したと報じた。これまでの交戦で消費した重要な兵器の増産が目的だとしている。野党民主党の反発は必至だ。ホワイトハウスが最終的にどの程度の規模の予算承認を議会に求めるかは不明。同紙は、国防総省の