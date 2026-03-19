フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝が１７日（日本時間１８日）に米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に競り勝って初優勝したことを報じた。スタジオで木曜スペシャルキャスターの元衆院議員・杉村太蔵は、出演者から今回のＷＢＣでの選手の活躍などの感想を求められ「いいですか？私が総括して」と切り出す