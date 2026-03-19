グラビアアイドル秋田そな（21）が18日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿を公開した。秋田は「本日発売の『週刊SPA!』グラビアン魂に掲載していただいてます」とグラビア掲載誌をPRし、白いランジェリー姿を投稿した。秋田は、色白美バストの引き立つ上からショットを公開。にっこりとほほ笑み、ファンを魅了している。この姿にフォロワーからは「スタイル魅力的」「可愛いセクシー全国区ですね」「すごくかわいい」と