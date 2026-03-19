リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーがまた一つ偉大な記録を打ち立てた。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16のセカンドレグが18日に行われ、リヴァプールはガラタサライに4−0で快勝。敵地でのファーストレグを落とし、1点ビハインドで本拠地『アンフィールド』へ帰還したが、前半にセットプレーから追い付くと、後半には一挙3ゴールを叩き込み、2戦合計スコアを4−1として4シーズ