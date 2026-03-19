歌手でタレントの堀ちえみ（59）が18日に自身のブログを更新。ミニ丈ワンピース姿を投稿した。堀は「悩んだ末のお出かけ着。。。本日の出掛けるスタイルです！ポロニットミニワンピースリリーブラウン」とつづり、ミニワンピースに、柄入りのタイツを合わせた姿を公開した。続けて「やはりまだアウターは必要ですMOUSSY」と黒いシンプルなジャケットを羽織った姿を披露した。