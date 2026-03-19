元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。“美脚”際立つショートパンツ＆ブルゾン私服コーデを投稿した。自身のインスタグラムで「最近物欲がすごいです」とつづり始めた。「誰か代わりにこの物欲もらってください(？)」と“美脚”際立つショートパンツ＆ブルゾン私服コーデを投稿した。ネットでは「スタイル良すぎ」「お似合い！」「足細っ！」「銀河一かわいい」「お