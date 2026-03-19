日テレ東京Vの山本柚月選手（手前）＝2025年5月、西が丘サッカー女子のWEリーグ、日テレ東京Vは19日、日本代表FW山本柚月（23）が米女子プロリーグNWSLでコロラド州デンバーを本拠地とするサミットに移籍すると発表した。サミットによると、2027年までの2年契約で28年は双方に選択権がある。岐阜県出身で昨季リーグMVPの山本は「努力を続け、サッカーを楽しみ、そして楽しませられる選手になれるよう頑張ります」とコメントし