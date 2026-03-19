モデルでタレントのアンミカ（53）が19日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「春ですね」と書き出したアンミカ。「来週から、桜開花のニュースが続々と入りそうな今日この頃、衣装も花が咲いたような色と異素材に」とつづってオフショットをアップした。オールホワイトのレースが映える衣装も反響。「春のファッションは楽しい」と添えた。ファンからは「奇麗」「大好き」「どのコーデも春らしさを取り