仲里依紗プロデュースの「日産ルークス」限定車が銀座に登場。コラボアイテムも披露日産は2026年3月18日、軽スーパーハイトワゴン「ルークス」と、俳優・仲里依紗さんがプロデュースするファッションブランド「RE.（アールイードット）」のコラボレーションイベントに関する発表会を行いました。会場となる銀座の「NISSAN CROSSING」では、仲さんのこだわりが反映された特別なラッピングカーや限定アイテムが公開されています