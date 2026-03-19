「令和版パルサーGTI-R」!? 「ノートオーラNISMO」ベースのコンセプトカーに期待2026年1月9日、日産は「東京オートサロン2026」において「オーラ NISMO RS Concept」を発表しました。コンセプトカーではありますが、その市販について期待が高まっているようです。販売店に聞いてみました。2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」においてデビューしたオーラ NISMO RS Co