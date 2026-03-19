けさ（19日）岡山市北区西辛川の国道180号で事故があり、渋滞しています。 日本道路交通情報センターによりますと、午前8時ごろ、軽乗用車1台と乗用車2台がからむ事故があり、午前9時半過ぎまで片側交互通行となっていました。この事故の影響で、午前9時35分現在、上り3キロ、下り2キロ渋滞しているということです。