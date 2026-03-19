日テレ・東京ヴェルディベレーザは３月19日、FW山本柚月がアメリカNWSL（ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ）のデンバー・サミットFCへ完全移籍すると発表した。山本は2002年９月１日生まれの23歳。岐阜県出身で、下部組織の日テレ・東京ヴェルディメニーナを経て、17年からは２種登録選手としてトップチームでプレー。21年に正式に昇格した。U-16から各年代別の日本女子代表を経験。2026年3月17日時点で、なでしこジ