◇欧州チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦Bミュンヘン4―1アタランタ（2026年3月18日ドイツ・ミュンヘン）バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はホームでアタランタ（イタリア）を4―1で下し、2戦合計10―2で準々決勝に進出した。2月26日に左太腿裏を痛めて離脱していたDF伊藤洋輝が後半38分から出場。今月末の英国遠征で日本代表復帰が期待される中、公式戦でプレー可能な状態までコンディションを上げて