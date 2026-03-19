お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が代表取締役を務めるCHIMNEY TOWNが19日、ニューヨーク・ブロードウェイにて上演予定の舞台作品『キャッツ 〜THE JELLICLE BALL〜』に、共同プロデューサー（Co-Producer）として参加することを発表。西野がコメントを寄せた。【写真】“先生”になったキングコング・西野亮廣『キャッツ 〜THE JELLICLE BALL〜』は、T・S・エリオットによる『Old Possum’s Book of Practical Cats』を