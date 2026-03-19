【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（3月15日・女子第19節）【映像】アリーナ騒然のアクシデントレジェンド指揮官が選手と激突して大転倒。女子バレーで監督を務める元日本女子代表がコートサイドで倒れ込むアクシデントに場内は一時、騒然となった。SVリーグ女子の第19節が行われ、SAGA久光スプリングスはホームでヴィクトリーナ姫路と対戦。緊迫の試合終盤に予想外のアクシデントが起きた。セット