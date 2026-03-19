「選抜高校野球・開会式」（１９日、甲子園球場）出場３２校が今大会の入場行進曲、男性５人組「Ｍ！ＬＫ（ミルク）」の「イイじゃん」に乗って場内を一周し整列した。ＮＨＫのテレビ中継では曲について実況アナが「ダンスボーカルグループ、Ｍ！ＬＫのイイじゃんです。昨年末の紅白歌合戦に出場しましたよね」と紹介。「明るい曲調から途中でガラッと変わりますよね」「この変化を金管楽器の低音を使って編曲しました」と説