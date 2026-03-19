◆第９８回センバツ高校野球大会第１日第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。開会式では北照（北海道）の手代森煌斗（きらと）主将（３年）が堂々の選手宣誓。２０１０年のセンバツ大会で選手宣誓を務めた西田明央主将（元ヤクルト）に続き、１６年ぶりに同校主将が宣誓を務めた。全文は以下の通り。宣誓１６年前、この場所で私の高校の先輩が、選手宣誓をしました。その先輩の指導を受けてきた私は今