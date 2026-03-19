１８日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、残念ながら勝利には結びつかなかった。８Ｒのトランペシアは「（逃げるつもりで）行こうとしたけど…、加速が鈍くて」と残念そう。１９日の期待は９Ｒの自厩舎ウルティモと１２Ｒダイシンアレスの前走で結果を出している２頭だ。１ＲダズリングアイスＣ４ＲヴィンセントＣ９ＲウルティモＢ１２ＲダイシンアレスＢ