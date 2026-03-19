◆第９８回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦帝京―沖縄尚学（１９日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。史上５校目の夏春連覇を狙う昨夏の優勝校・沖縄尚学は開幕カードで帝京（東京）と激突。昨夏の甲子園Ｖに大きく貢献した末吉良丞投手（３年）が先発し、強打の帝京打線に挑む。末吉は昨夏の甲