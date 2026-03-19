フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、ドジャース・大谷翔平投手が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、４回１／３で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振、２四球の好投で降板したことを報じた。スタジオで同局の酒主義久アナウンサーは「日本もそうですし、メジャーリーグもリーグ戦の開幕近づいてきました」とＭＣで俳優の谷原章介に尋ねた。谷原は