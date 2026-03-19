第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。昨年の全日本学生音楽コンクール全国大会声楽部門・高校の部で優勝した秋田・聖霊学園の鈴木彩花（さいか）さん（１８）が君が代を独唱。甲子園の春空に美声を響かせた。高校生とは思えない伸びやかな歌声には早速、ＳＮＳ上で絶賛の声が続々と投稿。「国歌独唱の女の子凄すぎん…？えぐ声綺麗やしえぐうまい」「国歌独唱の高校生言葉失ったスゲ〜」「国歌独唱の