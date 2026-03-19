野菜や果物にも炭水化物が含まれている？主食＝炭水化物ではないという認識を持とう！ 炭水化物を分類してみると？ 「炭水化物」と聞くと、ご飯やパン、麺類などの主食をはじめ、じゃがいもやさつまいもといったイモ類を思い浮かべる人は多いと思います。確かにこれらの食品には炭水化物が多く含まれますが、実はこんにゃくや大豆などにも炭水化物は含まれています。注目してほしいのは糖質の含有量です。例えば、ご飯100ｇ（お