１９日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９５１円安の５万４２８７円と大幅反落で始まった。 前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が２会合連続の政策金利据え置きを決めた。中東情勢緊迫化でエネルギー価格が高止まりするなか景気悪化やインフレ再燃への警戒感は強く、この日の米長期金利は上昇。米国株市場では主要３指数が揃って大きく下落し