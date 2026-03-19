日本時間９時３０分に豪雇用統計（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（2月）09:30 予想2.0万人前回1.78万人（雇用者数) 予想4.1%前回4.1%（失業率) 予想N/A前回5.05万人（正規雇用者数) 予想N/A前回-3.27万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)