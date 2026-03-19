ドル円理論価格1ドル＝161.02円（前日比+2.58円） 割高ゾーン：161.58より上 現値：159.80 割安ゾーン：160.47より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/18158.45 2026/03/17158.53 2026/03/16159.13 2026/03/13160.22 2026/03/12159.17 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動