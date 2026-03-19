NZ「影の取締役会」原油高受けNZ中銀が7月に利上げする可能性 NZ「影の取締役会」は米イラン戦争による石油供給混乱を懸念。 米イラン戦争による原油高がNZのインフレ緩和を妨げる可能性。石油供給の混乱が長引けば長引くほどNZ経済の回復は遅れる。インフレを理由にNZ中銀が7月に政策金利を引き上げる可能性を我々は想定している。 ※シャドーボード（影の取締役会） 民間部門の経済学者、実業家、学者の計