雇用統計（2月）09:30 結果4.89万人 予想2.0万人前回1.78万人（雇用者数) 結果4.3% 予想4.1%前回4.1%（失業率) 結果-3.05万人 予想N/A前回5.05万人（正規雇用者数) 結果7.94万人 予想N/A前回-3.27万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)