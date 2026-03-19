きのう夕方、富山市婦中町の国道359号で、道路を歩いて渡っていた87歳の女性が車にはねられ死亡しました。富山西警察署によりますと、きのう午後6時半ごろ富山市婦中町下轡田の国道359号で、道路を歩いて渡っていた近所に住む、無職・山本笑子さん（87）が、左からきた普通乗用車にはねられました。山本さんは、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、車を運転していた富山市の24歳の会社員の男性に、当時の状況を聞くなど