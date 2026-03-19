ウインテストが全体リスクオフ相場のなか頑強な値動きを示している。寄り付き早々に５％超の上昇をみせる場面もあった。イメージセンサーなど半導体検査装置の開発・製造を主力に手掛ける。業績は大幅赤字が続いており、２６年１２月期は営業損益段階からの黒字化を見込むものの下振れリスクも拭えない。業績悪を反映して株価は低位での値動きに終始しているが、突発高の習性があり出来高流動性の高さから短期筋の物