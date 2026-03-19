シンカがカイ気配を切り上げている。同社は１８日の取引終了後、ソフトバンク傘下のＳＢＣ＆Ｓと資本・業務提携すると発表。これを材料視した買いが集まった。顧客対応業務向けクラウド型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」を展開するシンカはＩＴ関連の製品・サービスを提供するＳＢＣ＆Ｓと２０２４年８月に販売代理店契約を締結。ＳＢＣ＆Ｓの法人向け販売網を活用したカイクラの販売活