夢展望が急伸している。１８日の取引終了後に、主力ブランドである「ＤｅａｒＭｙＬｏｖｅ（ディアマイラブ）」で、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーション商品を３月２４日に発売すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。セットアップ風コーデとしてクモレースセーラートップスやクモレースドロストスカート、耳付きアームバン