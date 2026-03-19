ベイカレントが全般相場下落のなか逆行高している。１８日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を６６０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．３４％）、または３００億円としており、取得期間は４月１５日から７月３１日まで。なお、取得した自社株は全数を８月１９日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS